Spelers Oranje zetten in op Henk ten Cate

Ten Cate zegt in een eerste reactie nog niet door de KNVB te zijn benaderd. „Maar als de spelers mijn naam daadwerkelijk hebben genoemd, is dat eervol. Spelers zijn voor een trainer het beste referentiekader”, aldus de coach die verder nog geen commentaar wil geven.

Na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona zei directeur betaald voetbal Eric Gudde op zoek te gaan naar een type-Koeman. De spelersraad, bestaand uit Virgil van Dijk, Kevin Strootman, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Babel, gaf namens de hele selectie aan te verwachten dat Ten Cate de prettige en succesvolle werkwijze van Koeman kan voortzetten.

De internationals lieten eerder op subtiele wijze blijken niet enthousiast te zijn over de openlijk solliciterende Louis van Gaal, die erom bekend staat de hele staf naar zijn hand te willen zetten. Een voordeel bij Ten Cate is dat de gewaardeerde en geliefde Dwight Lodeweges voor de spelers behouden kan blijven. Lodeweges en Ten Cate speelden samen bij de Edmonton Drillers en in 1990 was de huidige interim-bondscoach de assistent-trainer van hoofdcoach Ten Cate bij Go Ahead Eagles.

Mocht Ten Cate daadwerkelijk de nieuwe bondscoach worden, dan is dat ruim drie jaar later dan gepland. De Amsterdammer was in 2017 in de veronderstelling een akkoord te hebben met toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen, die tot woede van Ten Cate alsnog voor Dick Advocaat koos.