Middenvelder weet dat als hij niet levert bij Oranje, de volgende klaar staat om stokje over te nemen Fan Koopmeiners nu international: ’Nederland-Mexico op WK 2014 op Museumplein gekeken’

Door Mike Verweij

Teun Koopmeiners knalt tegen Wales zijn eerste interlandgoal binnen met zijn ’mindere’ rechterbeen. „Als ik mijn rechterbeen nodig heb, laat het me niet in de steek.” Ⓒ FOTO’S ANP/HH & GETTY IMAGES

AMSTERDAM - De openingstreffer van Teun Koopmeiners tegen Wales was een knipoog naar al zijn vroegere criticasters. In de jeugdopleiding van AZ nam de huidige Oranje-international als 16-jarige vaker op de reservebank plaats dan hem lief was. ’Niet wendbaar genoeg’, luidde in de geprezen Alkmaarse opleiding het harde oordeel over Koopmeiners, die dat verkeerde beeld zelfs niet kon wegnemen met een test waaruit het tegendeel bleek. Die kon niet kloppen en moest over. Wie dat destijds besloot, zal de korte draaibeweging en het venijnige schot met rechts die in Cardiff tot de 0-1 leidden met het schaamrood op de kaken hebben bekeken.