’Zo neemt Frank de Boer heel Nederland in de maling’

Natuurlijk komt de smakelijke openingsnederlaag van Oranje in de WK-kwalificatie aan bod. Oranje ging in Turkije onderuit met 4-2. De 35-jarige Burak Yilmaz scoorde drie keer. He kan niet zo zijn dat je met een achterhoede van 200 miljoen, met De Ligt, Blind en De Jong er vlakbij, ondersteboven wordt gevoetbald door een 35-jarige reservespits van Lille”, trapt Driessen af.

Verweij voegt eraan toe. „Tegen Letland en Gibraltar wint Oranje wel, maar op het EK moe het echt gebeuren, anders kan er weleens een heel vervelende stemming ontstaan. En als landen zich achter pech verschuilen is dat een slechte analyse.”

Driessen ergert zich ook aan de politiek correcte antwoorden van trainer en spelers na de sof in Turkije. „De sfeer is goed, maar als je met 4-2 verliest kan de sfeer toch niet goed zijn in een topsportklimaat. Heel Nederland heeft er dan waarschijnlijk ook geen kijk op, want alle kijkers hebben zich dood zitten ergeren.”

Ook komt het verschil (in aanpak) tussen de vorige bondscoach Ronald Koeman en de huidige bondscoach Frank de Boer ter sprake. „De spelers voelen zich op dit moment denk ik minder comfortabele dan ze zich altijd onder Koeman hebben gevoeld”, zegt Verweij. „Koeman is een autoriteit en heeft bijna overal prijzen gewonnen. De chemie tussen Koeman en de jongens was gewoon altijd heel goed.”

Verweij en Driessen vinden allebei dat De Boer een assistent-trainer met een niet-westerse achtergrond bij de groep zou moeten halen. „Die mogelijkheden zijn er gewoon bij de KNVB. Doe dat dan gewoon”, verklaart Verweij.

Verder komen ook het ontslag van Peter Bosz bij Bayer Leverkusen aan de orde.