FC Twente schrijft zwarte cijfers na sportief goed seizoen

Het negatieve operationele resultaat is echter gecompenseerd door een resultaat vergoedingssommen van 4 miljoen euro positief. Dit bestaat vooral uit transferinkomsten van Joël Drommel en Queensy Menig en ontvangen solidariteitsbijdragen van oud-spelers als Joachim Andersen, Steven Berghuis, Marko Arnautovic en Jesús Manuel Corona.

De omzet over seizoen 2021-2022 is ten opzichte van een seizoen eerder met circa € 8,5 miljoen gestegen naar € 26,9 miljoen. Als gevolg van het covid-19 virus is er ten opzichte van vorig seizoen sprake van financieel herstel geweest, waarbij wel in ogenschouw moet worden genomen dat geen publiek aanwezig mocht zijn bij wedstrijden in de periode van 13 november 2021 tot 26 januari 2022. Hierdoor werden de wedstrijden tegen RKC Waalwijk, Feyenoord, sc Heerenveen en Vitesse evenals de KNVB-bekerwedstrijden tegen Feyenoord en AZ in een lege Grolsch Veste gespeeld. FC Twente heeft als gevolg hiervan besloten twee wedstrijden te compenseren. De periode waarin omzetverlies is geleden als gevolg van het spelen van wedstrijden zonder publiek is gecompenseerd door de steunmaatregelen van de overheid, te weten Noodmaatregel Overbrugging Overheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de subsidieregeling Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19 (STIK). Hiervan is het afgelopen verslagjaar voor een bedrag van € 2,2 miljoen opgenomen.

Gestegen kosten

De kosten zijn ten opzichte van het voorgaande seizoen met € 7,1 miljoen gestegen tot € 27,5 miljoen. De stijging wordt voor € 3 miljoen veroorzaakt door de stijging van de personeelskosten. Het perspectief na het covid-19 virus was aan het begin van het seizoen 2021-2022 positief. Er konden weer wedstrijden met publiek worden georganiseerd, maar ook evenementen op niet-wedstrijddagen werden na een lange periode weer opgestart. Om deze reden is het spelersbudget verhoogd en de kantoororganisatie gefaseerd uitgebreid. De stijging van de overige bedrijfskosten met € 4 miljoen houden direct verband met de openstelling van De Grolsch Veste voor wedstrijden en evenementen.

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat toegenomen tot € 14,5 miljoen. Naar verwachting zal het nettoresultaat in het huidige seizoen 2022-2023 rond € 1 miljoen negatief uitkomen. Daarbij is geen rekening gehouden met eventuele nieuwe transferinkomsten in de loop van dit seizoen en eventuele nieuwe corona-maatregelen, waardoor wedstrijden weer zonder publiek of met een gedeeltelijke bezetting moeten worden afgewerkt. Door alle financiële problemen uit het verleden kampt FC Twente nog met een schuld van 37 miljoen euro, die afgelopen seizoen iets is toegenomen door een betalingsregeling met de belastingdienst naar aanleiding van de coronaproblematiek.