Giro d’Italia: Plaagstootje Wilco Kelderman doet Joao Almeida geen pijn

Het bal der klassementsrenners werd pas zo’n 5 kilometer voor de meet een piepklein beetje geopend. Jai Hindley, de nummer 3 in het klassement en ploeggenoot van Kelderman, demarreerde. De Nederlander maakte makkelijk de overstap naar Hindley. Almeida echter na enige aarzeling ook. Niemand verzaakte vooralsnog in de top 10, want ze zaten er allemaal nog bij. Echt aangevallen werd er dan ook niet. De mannen van het algemeen klassement hielden zich in vandaag.

Ook hier domineerde een vluchtersgroep het beeld van de dag. Uiteraard ook met solospecialist Thomas De Gendt. De Belg deed het in het verleden al eens eerder in de Giro en ook ooit in de Tour de France. Hij moest wel in de achtervolging van Hermann Pernsteiner en O’Connor, ook een van de vluchters. O’Connor - die dinsdag balend tweede werd in de etappe - was ondertussen bij Pernsteiner weggereden. Daartussen reed nog Ilnur Zakarin.

O’Connor werd niet meer bijgehaald en pakte op zijn 24e zijn mooiste zege in zijn carrière. De Oostenrijker Pernsteiner bereikte als de tweede de finish. De Belg De Gendt werd derde. Op ruim vijf minuten kwamen alle favorieten voor het klassement gezamenlijk over de finish.

„Ik was er al zo dichtbij gisteren. Daarom moest ik huilen toen ik vandaag alsnog als eerste de finish passeerde”, vertelde O’Connor, die nog op zoek is naar een ploeg voor volgend jaar.

Donderdag volgt opnieuw een zware bergrit met de beklimming van de Stelvio als hoogtepunt. De Giro eindigt zondag met een individuele tijdrit in Milaan.