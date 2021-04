Borussia Dortmund baalt van arbitrage: ’We zijn geïrriteerd’

Dortmund mocht zich beklagen over de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan, die twee keer in de fout ging. Hij gaf de thuisclub na bijna een half uur spelen een strafschop, omdat hij dacht dat Can met hoog geheven voet Rodri in het gezicht had geraakt. De Spanjaard deed alsof, maar op tv-beelden was duidelijk te zien dat Can hem helemaal niet raakte. Na tussenkomst van de VAR draaide Hategan zijn beslissing terug. De Roemeen werd even later niet gecorrigeerd toen hij floot voor een vermeende overtreding van het Engelse talent Jude Bellingham van Dortmund op keeper Ederson, die buiten zijn strafschopgebied was gekomen om een bal weg te trappen.

Hategan dacht dat Bellingham de keeper raakte toen hij de bal wegtikte, maar uit de beelden bleek dat dat andersom zo was. De 17-jarige middenvelder was op de weg de bal in het lege doel te schuiven toen de scheidsrechter hem terugfloot en ook nog geel gaf.

Dat Manchester City-coach Pep Guardiola geen probleem had met het leidinggevende trio, valt te begrijpen. „Het was geen penalty, de VAR heeft dat ook beslist”, zei Guardiola. „En het been van Bellingham was te hoog. Dus ook die beslissing was perfect en correct.”

Dortmund baalde vooral van de afgekeurde treffer van Bellingham. „We zijn geïrriteerd”, zei aanvoerder Marco Reus. Trainer Edin Terzic van Dortmund was strijdbaar. „Josep Guardiola had een paar mooie woorden voor me”, zei hij. „Maar we zijn nog niet klaar. Over acht dagen zien we elkaar weer. Eigenlijk zijn we pas halverwege. We gaan alles in het werk stellen om alsnog de halve finales te halen.”

