Premium Het beste van De Telegraaf

De bizarre weg van kickbokser Tariq Osaro: ’Ik was 7 en ging niet meer naar school’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Tariq Osaro, een Nederlandse kickbokser die onder de Nigeriaanse vlag vecht, wil zaterdagavond schitteren in Ahoy. Ⓒ René Bouwman

Tariq ’Cookie’ Osaro (27) is de uitdager van de Kroatische nationale held Antonio Plazibat, tijdens Collision 5 in Ahoy zaterdagavond om de interimtitel in het zwaargewicht. De winnaar vecht in het najaar om de échte wereldtitel met Rico Verhoeven. Tijd om kennis te maken met Glory’s gentleman. Want Osaro blijkt anders dan gemiddeld. Hij vertelt uitgebreid hoe hij de man is geworden die hij nu is, na een allesbehalve alledaagse jeugd. ’Cookie’ is 1 meter 98 aan karakter. Puur, vergevingsgezind en vroeg of laat de nieuwe wereldkampioen, weet hij zeker.