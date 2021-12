FC Twente staat stil bij dood erelid Desmond Tutu

Sportliefhebber Tutu verscheen wegens ziekte vanaf 2010 niet veel meer in het openbaar. Maar de Nobelprijswinnaar was destijds onder meer in Nederland om aandacht te vragen voor het Medical Knowledge Institute (MKI), een organisatie die ernaar streeft de leefomstandigheden in de Zuid-Afrikaanse townships te verbeteren.

Voor deze gelegenheid speelde FC Twente ook met MKI op het shirt. Tutu verscheen voor het duel met sc Heerenveen op het veld gehuld in een shirt van de Enschedese club en kreeg een staande ovatie van de 30.000 toeschouwers. Hij werd die dag benoemd tot erelid.

Toenmalig trainer Steve McClaren noemde het bezoek van Tutu destijds „een mijlpaal” voor FC Twente. „Hij is een man van een ongekende statuur”, zei de Britse trainer. „Ik vond het fantastisch om hem de hand te mogen schudden. Het was een heel speciaal moment voor mij en voor FC Twente.”

FC Twente wenst op de website Tutu’s dierbaren veel sterkte met het verwerken van het verlies.