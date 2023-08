VfL Wolfsburg ontstemd over PSV inzake Aster Vranckx

Sportdirecteur Marcel Schäfer van de Volkswagenclub haalt in de lokale krant Wolfsburger Allgemeine Zeitung uit naar PSV. „Bij VfL houden wij er ons in principe aan niets naar buiten te brengen over spelers, die bij een andere club onder contract staan”, aldus Schäfer.

„Als mijn collega uit Eindhoven informatie nodig heeft over Aster dan kan hij mij bellen in plaats van het via de media te spelen. Als een club interesse heeft in een speler van ons dan hebben wij daar geen probleem mee. Ik vind het alleen niet goed wanneer dat via de publiciteit gebeurt.”

Niet gesproken met PSV

Stewart bevestigde vrijdag voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord dat Vranckx een kandidaat is om het middenveld te versterken, als Ibrahim Sangaré vertrekt. „Dat is een van de spelers waar we wel oren naar zouden hebben als Sangaré vertrekt. Hij is een van de kandidaten”, zei de technisch directeur van PSV tegen interviewer Hans Kraaij.

Volgens sportdirecteur Schäfer is er voor Vranckx geen serieuze bieding binnengekomen. Er is volgens hem tot op heden zelfs nog helemaal niet gesproken met PSV over de middenvelder, ook niet informeel. Als het aan VfL Wolfsburg ligt, blijft de Belg deze zomer ook in de Volkswagenstad. Vranckx maakt deel uit van de sportieve plannen van trainer Kovacs voor het nieuwe seizoen.

Na het vertrek van Felix Nmecha en Micky van de Ven zou een vertrek van Vranckx opnieuw een grote sportieve aderlating zijn. „Wij rekenen op Aster”, aldus Schäfer. De Belgische international, terug in Wolfsburg na een jaar op huurbasis bij AC Milan, onderstreepte zijn status als steunpilaar dit weekend met een sterk optreden met VfL Wolfsburg in een oefenwedstrijd tegen Celta de Vigo.