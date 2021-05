Meevaller voor Max Verstappen in straten van Monaco

Premium Autosport

Max Verstappen sportief: ’Ook dit hoort bij racen’

Hij was op weg naar zijn eerste pole position in Monaco. Totdat Max Verstappen, rijdend in de beroemde tunnel, tot zijn ontsteltenis twee woorden van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase te horen kreeg: ’rode vlag’. Al was de frustratie bij de Limburger na afloop van de kwalificatie snel gezakt.