Premier League volgt ’Duits voorbeeld’ met vijf wissels

Dat is donderdag besloten tijdens een aandeelhoudersvergadering van de hoogste voetbalklasse van Engeland.

Hulp

De maatregel geldt voor de rest van het seizoen en is bedoeld om alle clubs een beetje te helpen, terwijl het seizoen in hoog tempo wordt uitgespeeld. De meeste ploegen hebben negen duels in zes weken op het programma staan.

De IFAB, de organisatie die verantwoordelijk is voor de spelregels in het voetbal, heeft toestemming verleend voor de regelwijziging van vijf wisselspelers maar laat de beslissing over aan de organisatoren van de competities in de verschillende landen.

De clubs uit de Duitse Bundesliga maken ook al gebruik van vijf wisselspelers.