Unieke dag: Roger Federer is zijn ranking kwijt

Federer kreeg op 22 september voor het eerst een ranking. In 2002 debuteerde hij in de top 10 van de wereldranglijst. In totaal stond de winnaar van 20 grandslam-toernooien 310 weken eerste op de wereldranglijst, waarvan twee 237 weken in successie.

Bekijk ook: Roger Federer diep onder de indruk van opmars Nederlandse tennissers

In 2021 stond hij in de kwartfinales van Wimbledon. Sindsdien staat Federer aan de kant met knieproblemen. De verwachting is dat hij in het weekeinde van 23 tot 25 september terugkeert tijdens de Laver Cup. Federer wil ook meedoen aan het ATP-toernooi in Bazel, dat hij tien keer won.

Federer gold lange tijd als de meest succesvolle tennisser aller tijden, maar is voorbijgestreefd door Rafael Nadal (22 majors) en Novak Djokovic, die zondag op Wimbledon voor de 21e keer toesloeg op een grandslam-toernooi.