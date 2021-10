Michael van Gerwen spaart zichzelf niet: ’Verschrikkelijk slecht’

De Vlijmenaar liep vanaf een 2-2 stand in legs achter de feiten aan. Hoewel hij zich nog een aantal keer knap terugknokte, moest hij uiteindelijk het hoofd buigen voor de Engelsman.

„Ik speelde een verschrikkelijk slechte finale”, zei Van Gerwen direct na afloop op het podium. „De dubbels vielen niet en de triples ook niet. Ik heb het gewoon niet laten zien vanavond, ik weet dat ik veel beter kan.”

„Het publiek had een betere finale verdiend. Ach, soms zijn finales dramatisch. Over het algemeen genomen begin ik de laatste tijd wel weer wat beter aan het gooien, dus dat is positief.”

Voor de camera van RTL7 was de Nederlander nog kritischer op zichzelf. „Deze wedstrijd was een puinhoop. Ik ben tot veel beter in staat, alleen lukte dat vanavond absoluut niet. Het is mijn eigen schuld dat ik hier niet thuis geef. Dit was echt waardeloos. Wie zo speelt, verdient niet anders dan te verliezen.”