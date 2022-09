Evenepoel wint Vuelta, Molano verrassend de rapste in de slotrit

Nadat de Vuelta vorig jaar werd afgesloten met een tijdrit stonden dit keer weer de rondjes in Madrid op het menu als afsluiter. Voorafgaand aan de korte etappe (net geen 97 kilometer) werd er een speciale erehaag gemaakt voor Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali. De twee, beiden ex-winnaar van de Ronde van Spanje en samen goed voor 185 profzeges, hangen na dit seizoen hun fiets aan de wilgen en dus was het voor beiden de laatste grote ronde.

Eenmaal in de straten van Madrid ging Valverde ook voor eigen publiek voor het peloton rijden om nogmaals afscheid te nemen. Daarna was het nog even alle hens aan dek voor Thymen Arensman. De nummer zes van het algemeen klassement had slecht één seconde voorsprong op Carlos Rodriguez, dus probeerde de Spaans kampioen bij de tussensprint nog seconden te sprokkelen. Hier slaagde hij mede dankzij Arensmans ploeggenoot Joris Nieuwenhuis niet in.

Daarna reden Julius Johansen en Luke Plapp een tijd vooruit. De twee hardrijders hadden goed ingedeeld en kwamen in de laatste ronde van ruim 5 kilometer met nog zo’n 10 seconden voorsprong aan. Toch bleek de massasprint niet te ontlopen en de twee werden op een kilometer van de streep gegrepen. Sebastián Molano trok vervolgens de sprint aan voor Pascal Ackermann. De Colombiaan wist echter van geen ophouden en trok zijn actie door tot op de streep, waarna hij zijn armen in de lucht kon heffen. Mads Pedersen werd tweede voor Ackermann. Mike Teunissen werd vierde.

Jonge podium kandidaten

De nog altijd maar 22-jarige Evenepoel wint dus de Vuelta en wordt op het podium geflankeerd door Enric Mas en Juan Ayuso. Voor Mas is het al de derde keer dat hij tweede wordt in zijn thuisronde. Ayuso is met zijn negentien jaar (vrijdag wordt hij 20) de jongste renner op het podium in een grote ronde sinds 1904! Thymen Arensman zorgt er met zijn zesde plek voor dat er ook dit jaar een Nederlander top10 eindigt in het algemeen klassement van een grote ronde.

Richard Carapaz wordt gekroond tot bergkoning. Mads Pedersen neemt het groen in ontvangst als beste sprinter.