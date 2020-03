Cillessen en Valencia pakken punt bij Alaves

Na ruim een half uur bewees de aanvoerder van Valencia, Daniel Parejo, nogmaals een vrije trappen-koning te zijn. Van zo’n 20 meter van het doel schoot hij de bal onhoudbaar in de kruising en zette hij Los Che op voorsprong.

Het was voor Parejo alweer zijn elfte treffer uit een directe vrije trap, sinds het seizoen 2014/2015. In dat klassement staat de Spaanse middenvelder tweede en moet hij slechts Lionel Messi voor zich dulden, die 24 keer raak schoot vanuit een vrije trap.

De treffer van Parejo was voor Valencia echter niet genoeg. Iets meer dan een kwartier voor tijd zette Edgar Mendez volkomen terecht de 1-1 op het scorebord. Cillessen kon de inzet niet keren, aangezien het schot via Francis Coquilin in het doel belandde.

Vorige week maakte Cillessen zijn rentree bij Valencia, dat toen won van Real Betis (2-1). Mede als gevolg van blessures was de keeper van het Nederlandse elftal zijn basisplaats enige tijd kwijtgeraakt. Valencia blijft op de zevende plaats in LaLiga.

Strootman

Olympique Marseille heeft vrijdagavond in de Franse competitie gelijkgespeeld tegen Amiens. Met Kevin Strootman in de basis deed de nummer 2 van de ranglijst dat met 2-2.

Morgan Sanson zette de thuisclub aan het slot van de eerste helft op voorsprong, na voorbereidend werk van Strootman. Na bijna een uur zorgde Dimitri Payet voor 2-0. In de slotfase benutte Serhou Guirassy een strafschop voor Amiens, ver in blessuretijd maakte Saman Ghoddos zowaar nog de 2-2. Strootman speelde de hele wedstrijd.

Marseille heeft een achterstand van 12 punten op Paris Saint-Germain. De koploper zou zaterdag bij Strasbourg spelen, maar dat duel is uit angst voor verdere verspreiding van het coronavirus uitgesteld.