Spaanse voetbal: ’Het professioneel voetbal kan dan ook verdwijnen’

In Frankrijk werd het besluit genomen om de eerste twee klasses niet uit te spelen omdat er tot begin augustus zeker niet gevoetbald mag worden. Wat precies betekent voor de eindstand is nog onduidelijk Eerder werd de Eredivisie al afgeblazen. In Nederland kan er door de corona-maatregelen van het kabinet zeker 1 september niet worden gevoetbald.

„Naar mijn mening is de beslissing in Frankrijk te gehaast genomen”, zegt competitiebaas Tebas. „Ik begrijp niet waarom er meer gevaar zou zitten in het spelen in lege stadions, met alle genomen voorzorgsmaatregelen, dan in werken aan een lopende band of op een vissersboot.”

Tebas acht het van cruciaal belang dat de Spaanse competitie wordt afgemaakt. „Als belangrijke economische sectoren niet opnieuw worden opgestart, kunnen ze verdwijnen. Dat kan ook met professioneel voetbal gebeuren. In sommige andere landen wordt er alweer getraind, dat is het voorbeeld dat we moeten volgen. We blijven ons richten op het herstarten van de competitie. Daarbij houden we natuurlijk de adviezen van de gezondheidsinstanties in acht.”

Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de Spaanse competitie weer kan worden hervat. Met nog elf wedstrijden te gaan heeft FC Barcelona twee punten meer dan Real Madrid.