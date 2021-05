Ronald Koeman: ’Duidelijkheid volgt de komende dagen’

„Als je me in augustus had verteld dat we een prijs zouden winnen en tot een paar duels voor het einde zouden meedoen voor de titel, dan had ik daar voor getekend”, zo vertelde hij na afloop. Barcelona won de Spaanse beker, eindigde als derde in La Liga en werd in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Paris Saint-Germain. Het was nooit rustig dit seizoen, met een dreigend vertrek van sterspeler Lionel Messi, een oplopende schuld van 1,2 miljard euro en de komst van de ambitieuze nieuwe voorzitter Joan Laporta.

Toch bouwde Koeman aan een nieuwe ploeg. Hij gunde jonge spelers Ilaix Moriba, Pedri, Sergiño Dest, Óscar Mingueza en Riqui Puig veel speeltijd. Barcelona ging ook beter spelen, maar liet het de laatste competitieduels toch weer liggen. „Tijdens het seizoen waren de verwachtingen te hooggespannen”, zei Koeman. „Het was niet het best mogelijke seizoen, maar dat kan ook niet met een team in opbouw. Deze selectie heeft nog niet het niveau dat Barcelona moet nastreven.”

Koeman heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. Toch wordt er al weken gespeculeerd over een vertrek van de oud-bondscoach van het Nederlands elftal. „Ik denk niet dat het mijn laatste wedstrijd was”, zei hij na de winst op het al gedegradeerde Eibar. „Ik heb nog een contract. Als de club wil veranderen, dan moeten ze met mij praten. Het is normaal dat ik moe word van steeds weer die vragen over mijn toekomst.”

Nog geen duidelijkheid

„De stand van zaken is dat er geen duidelijkheid is”, zei Koeman de ochtend na de slotwedstrijd tegenover de NOS. „Dat zal er een dezer dagen gaan komen.”

Koeman zit binnenkort weer aan tafel met Joan Laporta, de voorzitter van Barcelona. „Ik heb al met hem gesproken. Over het voetbal, over onze manier van spelen. We zijn al een tijdje bezig met de planning voor het nieuwe seizoen, met het verbeteren van de selectie. Dat ziet er best goed uit, met de heel weinig financiële mogelijkheden die de club heeft. Ook dat is een probleem natuurlijk. We zijn gewoon aan de slag gegaan, net zo lang tot iemand zegt dat het over is.”

Al wekenlang wordt in Spaanse media gespeculeerd over de toekomst van Koeman, die zich onlangs openlijk beklaagde over het gebrek aan steun van Laporta. „Dat heeft mij wel gestoord”, aldus Koeman. „Dat heb ik in de Spaanse pers ook aangegeven. Dat er twijfels zijn over de toekomst van een speler of trainer, dat is inherent aan ons vak. Maar je moet zeker hier de media niet de kans geven om zo te schrijven. De ene dag zeggen ze dat Xavi de nieuwe trainer wordt en een dag later tekent hij een contract in Qatar. De andere dag is het Flick en dan blijkt dat hij bondscoach van Duitsland wordt. Er moet snel duidelijkheid komen, zowel voor de club als voor mij.”

Vakantieperiode

Koeman nam zondagochtend op het trainingscomplex van FC Barcelona afscheid van zijn spelers. Een dag na de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Eibar kwam de selectie nog één keer bij elkaar. Ook aanvoerder Lionel Messi, die eerder in de week al vakantie kreeg van Koeman, was er bij.

Alleen Pedri ontbrak. Koeman heeft de Spaanse middenvelder toestemming gegeven om al op vakantie te gaan. De 18-jarige Pedri speelde dit seizoen vrijwel alle wedstrijden van Barcelona en gaat mogelijk ook met Spanje naar het EK. Pedri ontbrak net als Messi zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Eibar. De Argentijn heeft weliswaar al vakantie, maar kwam zondag toch nog naar de club om zijn ploeggenoten en de leden van de technische staf gedag te zeggen.

Koeman sprak de selectie toe en wenste zijn spelers een fijne vakantie. De meesten hebben deze zomer ook nog verplichtingen met hun nationale ploeg op het EK, de Copa América of de Olympische Spelen. Zo doet Frenkie de Jong met Oranje mee aan het EK.

Van Messi is het net als bij Koeman onzeker of hij er in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer bij is. De Argentijn kan in principe iedere zomer vertrekken. Messi heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst.

Zinedine Zidane

Zinedine Zidane maakte op de slotdag nog wel kans op de titel met Real Madrid, maar zag dat stadsgenoot Atletico Madrid deze greep. „We hebben dit seizoen niets gewonnen”, zei hij na de zege op Villarreal (2-1) op de laatste speeldag van La Liga. „Daar ben ik verantwoordelijk voor. Wat dat betekent? Dat zullen we wel zien. Daar gaan we de komende dagen over praten.”

Real eindigde als tweede in La Liga en werd door Chelsea uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League. Zidane staat nog een jaar onder contract bij de recordkampioen. Onder zijn leiding won Real sinds 2016 drie keer de Champions League en werd de club twee keer landskampioen.

Real werd zaterdag geen kampioen omdat Atletico in het uitduel met Real Valladolid geen fout maakte (1-2). „We moeten Atletico feliciteren”, zei Zidane. „Als je aan het einde van het seizoen bovenaan staat, dan ben je de terechte kampioen.”