Ronald Koeman: ’Hier had ik in augustus voor getekend’

„Als je me in augustus had verteld dat we een prijs zouden winnen en tot een paar duels voor het einde zouden meedoen voor de titel, dan had ik daar voor getekend”, zo vertelde hij. Barcelona won de Spaanse beker, eindigde als derde in La Liga en werd in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Paris Saint-Germain. Het was nooit rustig dit seizoen, met een dreigend vertrek van sterspeler Lionel Messi, een oplopende schuld van 1,2 miljard euro en de komst van de ambitieuze nieuwe voorzitter Joan Laporta.

Toch bouwde Koeman aan een nieuwe ploeg. Hij gunde jonge spelers Ilaix Moriba, Pedri, Sergiño Dest, Óscar Mingueza en Riqui Puig veel speeltijd. Barcelona ging ook beter spelen, maar liet het de laatste competitieduels toch weer liggen. „Tijdens het seizoen waren de verwachtingen te hooggespannen”, zei Koeman. „Het was niet het best mogelijke seizoen, maar dat kan ook niet met een team in opbouw. Deze selectie heeft nog niet het niveau dat Barcelona moet nastreven.”

Koeman heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. Toch wordt er al weken gespeculeerd over een vertrek van de oud-bondscoach van het Nederlands elftal. „Ik denk niet dat het mijn laatste wedstrijd was”, zei hij na de winst op het al gedegradeerde Eibar. „Ik heb nog een contract. Als de club wil veranderen, dan moeten ze met mij praten. Het is normaal dat ik moe word van steeds weer die vragen over mijn toekomst.”

Zinedine Zidane

Zinedine Zidane maakte op de slotdag nog wel kans op de titel met Real Madrid, maar zag dat stadsgenoot Atletico Madrid deze greep. „We hebben dit seizoen niets gewonnen”, zei hij na de zege op Villarreal (2-1) op de laatste speeldag van La Liga. „Daar ben ik verantwoordelijk voor. Wat dat betekent? Dat zullen we wel zien. Daar gaan we de komende dagen over praten.”

Real eindigde als tweede in La Liga en werd door Chelsea uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League. Zidane staat nog een jaar onder contract bij de recordkampioen. Onder zijn leiding won Real sinds 2016 drie keer de Champions League en werd de club twee keer landskampioen.

Real werd zaterdag geen kampioen omdat Atletico in het uitduel met Real Valladolid geen fout maakte (1-2). „We moeten Atletico feliciteren”, zei Zidane. „Als je aan het einde van het seizoen bovenaan staat, dan ben je de terechte kampioen.”