’Vliegrampploeg’ Chapecoense terug in hoogste divisie

Chapecoense versloeg rivaal Figueirense met 2-1 waardoor de club zeker is van een plek bij de bovenste vier in de Serie B, goed voor promotie naar de hoogste niveau.

„Winnen is geweldig. De derby van Santa Catarina winnen en een terugkeer naar de Serie A veiligstellen is SENSATIONEEL! ” tweette Chapecoense na de wedstrijd.

De club was drie jaar geleden wereldnieuws toen het vliegtuig met daarin de selectie van Chapecoense neerstortte boven Colombia. Het toestel was op weg naar Medellin voor de finale van de Copa Sudamericana. Slechts drie voetballers overleefden de crash.

Met hulp vanuit de hele wereld werd de selectie opnieuw opgebouwd en Chapecoense slaagde er ondanks de ramp wonderwel in zich in eerste instantie te handhaven in de hoogste divisie. Daarna degardeerde de club alsnog om nu dus weer terug te keren op het hoogste niveau in Brazilië.