’Ik kon eerder skiën dan lopen’ Valentina Rings-Wanner: 17-jarig superskitalent met Nederlands bloed

Door René de Boer Kopieer naar clipboard

Van de 17-jarige Valentina Rings-Wanner, die een Nederlandse moeder heeft, wordt veel verwacht in Oostenrijk. Ⓒ Fabian Bacher & De Telegraaf

SÖLDEN - Op de Rettenbachgletsjer in Sölden barst volgende week de World Cup-strijd in het alpineskiën los. In Oostenrijk dient zich met Valentina Rings-Wanner een nieuw talent aan, mét een ’oranje’ tintje. De 17-jarige skiester uit Kitzbühel heeft naast de Oostenrijkse namelijk ook de Nederlandse nationaliteit. Naar verwachting zal ze in de loop van het seizoen haar debuut in het wereldbekercircuit maken.