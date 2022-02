PSV-fans boycotten duel met AZ: ’Dit is onacceptabel’

Door onze Telesportredactie

PSV-supporters mijden het duel met AZ. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Twee supportersgroepen van PSV laten zich voorlopig niet zien in het Philips Stadion. De fans die zijn gegroepeerd in Lighttown Madness en BFTS (Boys From The South) kunnen zich niet vinden in de huidige coronaregels. De clubs mogen sinds vorige week weer publiek ontvangen, maar vanwege de coronamaatregelen kunnen ze niet meer dan een derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken.