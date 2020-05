Luis Enrique: ’Voetbal zonder fans is erger dan dansen met je eigen zus’

„Voetballen zonder publiek is nog droeviger dan dansen met je eigen zus”, vat Enrique zijn gevoel samen. „Het ziet er niet uit. Ik heb naar de Bundesliga gekeken en het is treurig. Je kan de beledigingen horen en je mist de intimiteit van de geweldige acties”, aldus de oud-trainer van FC Barcelona.

Toch gaf Enrique toe dat het kijken naar voetbal op de televisie verlichting brengt voor miljoenen mensen die voor een groot deel van de dag thuis moeten doorbrengen als gevolg van de lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden.

„We moeten begrijpen dat het wereldwijde sport is waarmee veel geld is gemoeid. En ook al is het heel anders dan voetbal met publiek, het kan ons helpen om de dag door te komen en deze tijd te doorstaan,” meent Enrique. „Als je een fan bent van voetbal of basketbal is het altijd leuk om een wedstrijd te zien.”