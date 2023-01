Premium Het beste van De Telegraaf

Goudhaantje Scheperkamp: ’Jutta en ik kunnen het goed met elkaar vinden’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Merijn Scheperkamp kan zaterdagmiddag niet meer stoppen met lachen, zó blij is de 22-jarige schaatser van Jumbo-Visma met het winnen van zijn eerste internationale titel. Op het EK Sprint in het Noorse Hamar rekent de Hilversummer zeer verrassend af met topfavoriet Hein Otterspeer, die zijn tranen moeilijk kan bedwingen. „Dit is zó vet”, zegt Scheperkamp vlak na de huldiging, met een verse bos bloemen in zijn hand.