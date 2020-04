Wout Poels: ’Alsof we in slechte film zijn beland’

Even geen mooie trainingsritjes voor Wout Pouls, maar sessie’s op het balkon. Ⓒ Instagram

Hij zat in het oog van de storm toen het coronavirus voor het eerst de wielerwereld infiltreerde. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten was vijf ritten op weg toen de koers abrupt werd stilgelegd wegens twee besmettingen. Wout Poels laat weten dat hij een maand geleden al een vermoeden had dat Covid-19 weleens een levensgroot probleem kon worden. „Je zag die cruiseschepen al waar het aan de hand was. En toen het bij ons werd geconstateerd, dacht ik wel van: Wow, dit kan weleens heel heftig worden.”