Van Moorsel herleeft met fenomenale Vos haar dagen in het geel: ’Jaloers op’

Wielrennen

’Gele’ Vos sprint naar tweede etappezege Tour de France Femmes

Marianne Vos heeft de zesde etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. In de 128 kilometer tellende rit van Saint-Dié-des-Vosges naar Rosheim kwam de 35-jarige draagster van de gele trui na een sprint als eerste over de meet. Door de bijbehorende bonificatieseconden verstevigt ze haar leiding in h...