Barney & co kunnen cashen op WK bij negendarters

De PDC stelt bij het komende WK darts een enorme bonus in het vooruitzicht voor de speler die gedurende het toernooi minimaal twee negendarters gooit. Diegene die in die opdracht slaagt, krijgt een cheque van liefst 100.000 Britse ponden uitgekeerd. De kans op een dergelijk huzarenstukje is overigens uitermate klein. Tot op heden is het nog geen enkele darter gelukt om bij een wereldkampioenschap twee negendarters te gooien.