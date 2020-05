Ozyakup traint op 1908 en wil bij Feyenoord blijven

Oguzhan Özyakup heeft het naar zijn zin bij Feyenoord Ⓒ ANP Sport

ROTTERDAM - Oguzhan Özyakup stond vrijdag weer met plezier op het veld bij Feyenoord. De huurling van Besiktas zal vanzelfsprekend niet meer in actie komen dit seizoen in Rotterdam, maar dat is voor hem geen reden geweest om terug te keren naar zijn feitelijke werkgever. De 27-jarige middenvelder heeft laten weten dat hij er veel voor over heeft om ook na dit seizoen in De Kuip te blijven.