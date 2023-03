Fabio Jakobsen slaat toe in Tirreno-Adriatico

Jakobsen drukte zijn wiel net iets eerder over de finish dan de Belg Jasper Philipsen. De Colombiaan Fernando Gaviria eindigde als derde. Mathieu van der Poel trok de sprint al vroeg aan maar hij bemoeide zich uiteindelijk niet met de strijd om de ritzege. Ook Wout van Aert reed niet voor een dagzege. Dylan Groenewegen sprintte naar de zevende positie.

De 26-jarige Jakobsen wist niet meteen dat hij had gewonnen. „Ik had best veel snelheid, maar het was krap. We hebben dit seizoen ook al zoveel fotofinishes gehad. Gaviria ging best vroeg aan en ik moest reageren, net als Philipsen. Er zijn hier zoveel goede sprinters. Maar ik denk dat ik in orde ben”, zei de sprinter die vorige week nog onderuitging in de wielerkoers Le Samyn. „Op de fiets heb ik weinig problemen. Maar ik voel het wel als ik trappen oploop. Dus straks in het hotel neem ik maar weer de lift.”

Ganna blijft leider

Jakobsen won eerder dit seizoen ook de tweede etappe van de Ronde van San Juan in Argentinië. Filippo Ganna blijft het algemeen klassement aanvoeren. Hij won maandag een individuele tijdrit.

Van een kopgroep waren de Italianen Mirco Maestri en Alessandro Iacchi en de Zwitser Roland Thalmann de laatste renners die uit de greep van het peloton bleven. Maar ook deze drie vluchters werden ruim 19 kilometer voor de finish achterhaald. Ze reden bijna 190 kilometer aan de leiding.