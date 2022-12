Doelman Livakovic grote held van Kroatië

Het was een veelzeggend moment tussen Luka Modric en Livakovic na de strafschoppenreeks. De beste Kroatische voetballer aller tijden snelde op zijn 37e met jeugdig enthousiasme naar de doelman en kuste hem innig op het voorhoofd. Livakovic hield de droom van Kroatië levend om de beste van de wereld te worden, nadat in 2018 de WK-finale werd verloren van Frankrijk.

Goed voorbeeld doet volgen. Vier jaar geleden in Rusland was Livakovic ook al van de partij. De doelman van Dinamo Zagreb zat toen als derde doelman het hele toernooi op de bank en zag van dichtbij hoe Danijel Subasic, de toenmalige eerste doelman, zowel in de achtste finale tegen Denemarken als in de kwartfinale tegen Rusland als winnaar uit de strijd kwam in de beslissende penaltyreeks.

Dolle Kroatische vreugde rond keepersheld Livakovic. Ⓒ REUTERS

Nu was het tijd voor Livakovic om te schitteren, nadat zowel na negentig minuten als na de verlenging 1-1 op het scorebord had gestaan door goals van Daizen Maeda en Ivan Perisic. De Japanners waren bevangen door zenuwen en bakten er helemaal niks van. De inzetten van de eerste én de tweede Japanse strafschoppennemer, Takumi Minamino en Kaoru Mitoma werden gekeerd door Livakovic. Bij de stand van 2-1 in de penaltyserie bood de Kroaat Marko Livaja met een stuitend nonchalante penalty op de paal de Japanners weer wat hoop, maar Livakovic keerde ook de inzet van de vierde Japanse penaltynemer Maya Yoshida (ex-VVV), waarna Mario Pasalic de klus klaarde.

Livakovic sprak nuchter over zijn opvallende prestatie. „Het is meer op instinct dan op basis van een analyse van de penaltynemers. Ik denk niet dat deze strafschoppen heel moeilijk waren om te stoppen, maar ze schoten wel hard.”

De prestatie van Livakovic is bijzonder, maar niet uniek. Al twee keer eerder wist een doelman op een WK bij een penaltyreeks drie inzetten te keren. Dat lukte de Portugees Ricardo in 2006 tegen Engeland en vier jaar geleden Livakovic’ landgenoot Subasic tegen Denemarken.

Livakovic weet weer een penalty te stoppen. Ⓒ AFP

„We hebben achttien nieuwe spelers die er niet bij waren in Rusland en ik heb hen gezegd dat dit hun kans is om historie te schrijven”, aldus de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic, wiens woorden door Livakovic ter harte waren genomen. „Onze keeper was fantastisch, hij was bijna onpasseerbaar en heeft de penalty’s op een geweldige manier aangevallen.”

Het was op basis van het spelbeeld niet onverdiend te noemen dat Kroatië door ging. Het Balkanland liet het best verzorgde voetbal zien, maar had het wel lastig met de kracht en strijdlust van de Japanners. Het is voor de derde keer in de historie dat de Kroaten de laatste acht van het WK bereiken. In 1998 werden ze derde, vier jaar geleden tweede.