Vitesse start Conference League goed met uitzege bij NS Mura

De overwinning in Maribor betekende het vijfde opeenvolgende Europese duel van Vitesse zonder nederlaag. Zowel tegen FC Dundalk als tegen Anderlecht speelde Vitesse in de voorrondes van de Conference League éénmaal gelijk en werd er één keer gewonnen. Een vergelijkbaar sterke reeks in Europa zette de club pas één keer eerder in de historie neer. Dat was in de periode 2000-2002, toen de Arnhemmers tegen Internazionale, Rapid Boekarest en Werder Bremen zes Europese duels op rij ongeslagen bleven.

Bazoer en Tannane

In Maribor waren er als vanouds basisplaatsen voor Riechedly Bazoer en Oussama Tannane. Thomas Letsch werkte in de voorbereiding aan een team zonder de twee uitblinkers van vorig seizoen in de verwachting dat beiden de door hen gewenste transfer zouden maken. Toen die uitbleef, keerde Bazoer al gauw weer terug in de basisploeg, maar de rentree van Tannane liet langer op zich wachten.

De creatieveling begon niet topfit aan de voorbereiding, had wat blessureproblemen en voor hem had Vitesse in de persoon van Yann Gboho al een opvolger aangetrokken. Nadat Tannane in de uitwedstrijd tegen Anderlecht als invaller een belangrijke goal had gemaakt, luchtte hij zijn hart over de aanpak van Letsch, die hij als pijnlijk en weinig respectvol had ervaren. Tannane verdween na die ontboezeming en een niet overtuigend optreden als basisklant tegen Willem II weer even uit beeld, bleef zowel in de return tegen Anderlecht als tegen Ajax de hele wedstrijd aan de kant, maar kwaliteit komt altijd bovendrijven.

Afgelopen zondag tegen RKC mocht Tannane na rust invallen en wist hij weer wat schwung in het Vitesse-spel te brengen na een zeer matige eerste helft. In Maribor stond hij aan de aftrap, evenals zijn beoogde opvolger Gboho en was hij direct weer de meest dreigende speler aan Vitesse-kant.

De spelers van Vitesse vieren de 0-1 van Sondre Tronstad. Ⓒ Pro Shots

Al snel werd duidelijk dat NS Mura geen partij vormde voor Vitesse. De kwalitatief magere Sloveense kampioen legde veel inzet op de mat, maar kon voetballend niet overtuigen. Toch was de eerste grote kans voor de thuisploeg. Na een fout in de defensieve organisatie van Vitesse kreeg Jan Gorenc een grote kopkans, maar zijn bal ging over.

Zonder uit te blinken kwam Vitesse een beetje goedkoop op voorsprong. Een schot van Sondre Tronstad caramboleerde via de rug van ploeggenoot Matus Bero in het Sloveense doel. Vitesse, dat de wedstrijd domineerde, kreeg voor rust nog een paar kansen om de score op te voeren, maar gevaarlijke schoten van Tannane en Bazoer werden door de Sloveense doelman Obradovic met de nodige moeite gekeerd.

Na rust werd de wedstrijd steeds eenzijdiger en kwamen er legio goede kansen om de score uit te breiden. Spits Nikolai Baden Frederiksen verzuimde een goede kopkans te benutten, Bero kwam net niet bij de bal na een prima opening van Tannane, een kopbal van Bero werd onder de lat weggehaald door Obradovic en een schot van Tannane toucheerde de lat.

Omdat de tweede Arnhemse goal maar niet viel, mocht NS Mura illusies blijven koesteren over een stuntje. De thuisploeg zocht wat meer de aanval en Karnicnik schoot gevaarlijk voorlangs. Verlossend was daarom de imposante kopbal waarmee captain Danilho Doekhi de zege over de meet bracht. De meegereisde Arnhemse supporters konden juichen en eigenlijk hadden ze dat nog een paar keer moeten kunnen doen, want er lag volop ruimte voor Vitesse om de score verder op te voeren, maar de aanvallen werden te slordig uitgespeeld. Dat was een smetje op een verder goed verlopen Europese avond voor Vitesse, dat de Europese campagne over twee weken vervolgt met een thuiswedstrijd tegen Stade Rennes.