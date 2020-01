FC Barcelona aast op Ajax-beul Rodrigo

„Hij is een speler die het verschil kan maken”, liet de coach van Valencia weten. „Daarom wil Barcelona hem hebben. We weten allemaal dat de besprekingen in een gevorderd stadium zijn. Daar gaan we niet meer geheimzinnig over doen.”

Barcelona verloor afgelopen zaterdag met 2-0 van Valencia. Rodrigo, net hersteld van een blessure, fungeerde in dat duel in het laatste half uur als invaller. Hij kwam dit seizoen in achttien competitieduels nog maar twee keer tot scoren.

Ajax bewaart slechte herinneringen aan Rodrigo. De 28-jarige spits maakte in december in de laatste groepswedstrijd in de Champions League in Amsterdam het enige doelpunt (0-1). Die goal kostte Ajax een plaats in de achtste finales.

Door de langdurige knieblessure bij afmaker Luis Suárez heeft Barcelona versterking in de frontlinie nodig.