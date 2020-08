Danny Makkelie moet Luuk de Jong en Stefan de Vrij in gareel houden in EL-finale

Mitchel Bakker en Joshua Zirkzee zullen genoegen moeten nemen met een plaats op de bank bij de grote finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München in Lissabon. Maar Luuk de Jong en Stefan de Vrij zullen vrijdagavond zeker in actie komen in de eindstrijd tussen Sevilla en Internazionale.

Makkelie

Een treffen dat geleid wordt door scheidsrechter Danny Makkelie, die zich razendsnel omhoog fluit in de hiërarchie van het Europese voetbal. De 37-jarige politieagent uit Dordrecht maakte in 2011 zijn internationale debuut en is ook voorbestemd om volgend jaar het Nederlandse arbiterskorps te vertegenwoordigen op EURO 2020.

De Jong moet overigens hopen op een basisplaats in het Rheinstadion in Düsseldorf, waar De Vrij als beste verdediger van Italië sowieso aan de aftrap staat. De spits begon in de achtste finale, kwartfinale én halve eindstrijd op de bank, maar schoot Sevilla zondag ten koste van Manchester United naar de eindstrijd: 2-1.

Bij partijtjes op de training van Oranje zijn De Jong en De Vrij vrijwel altijd in hetzelfde team ingedeeld, maar morgen dus tegenover elkaar en waarschijnlijk in een één-tegen-één als spits en stopper. Tot dusver kwamen De Jong en De Vrij elkaar zeven keer tegen in een wedstrijd. Alleen in december 2011 scoorde de spits voor FC Twente bij Feyenoord, maar dat was twintig minuten voordat De Vrij inviel.

Sevilla mikt op zesde titel in Europa League

Sevilla gaat tegen Inter op jacht naar de zesde titel in de Europa League (voorheen UEFA Cup). De recordhouder uit Spanje won de hoofdprijs in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016. De Italiaanse club is goed voor drie eindzeges in het tweede Europese clubtoernooi, met de laatste triomf in 1998.

Inter wacht al negen jaar op een hoofdprijs. In 2011 won de Milanese club nog de Italiaanse beker, maar daarna kon de prijzenkast niet meer worden aangevuld.