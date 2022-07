Premium Het beste van De Telegraaf

Van deze smaakmakers zullen de voetbalfans in Engeland smullen Dít zijn naast Martens en Miedema de sterren op het EK

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Ⓒ Redactie Verrijking De Telegraaf

AMSTERDAM - Mocht Oranje het tijdens het EK, dat woensdag begint, op de heupen krijgen, dan is het natuurlijk uitkijken naar de acties van Lieke Martens en de doelpunten van Vivianne Miedema. Maar er zijn in Engeland de komende weken meer vedettes waar de voetbalwereld zich aan kan vergapen. Dit zijn the ones the watch tijdens EURO2022.