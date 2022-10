UEFA ziet ’geen reden’ om Wit-Rusland uit EK-kwalificatie te houden

In gesprek met Bild noemt de baas van de Europese bond het populistisch om na Rusland ook Wit-Rusland niet mee te laten doen vanwege de rol van het land in de oorlog in Oekraïne. Naar verluidt heeft de Duitse regering gevraagd om het land te weren.

Wit-Rusland is een bondgenoot van Rusland in de oorlog met Oekraïne en kreeg om die reden binnen en buiten de sport te maken met sancties. President Alexander Lukashenko kondigde onlangs aan de militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne te zullen vergroten wegens dreigingen.

Wit-Rusland mag van de UEFA meedoen aan het internationale voetbal, maar speelt thuiswedstrijden in een ander land en zonder publiek. „Er is nu geen reden om in te grijpen. Maar als er iets in de situatie gaat veranderen, zullen we uiteraard reageren. Politici moeten ons recht om beslissingen te nemen respecteren.”

Wit-Rusland is in de kwalificatie voor het EK van 2024 ingedeeld in een groep met Andorra, Israël, Kosovo, Roemenië en Zwitserland.