Contract Vera Pauw bij Ierse bond ondanks WK-debuut niet verlengd

„Namens de FAI willen we Vera bedanken voor haar harde werk en inzet in de afgelopen vier jaar en wensen we haar het allerbeste voor de toekomst”, stelt directeur Jonathan Hill in een korte toelichting, die in handen is van de Ierse nationale omroep RTE.

„Ik wil vooral de belangrijke rol benadrukken die ze heeft gespeeld in het bereiken van het afgelopen WK, waar de voetbalsters geschiedenis schreven en het hele land inspireerden”, zegt Hill ook nog.

Op het afgelopen WK, in Australië en Nieuw-Zeeland, bleef de ploeg van Pauw in de groepsfase steken. Tegen Nigeria werd het 0-0 en van Canada (2-1) en Australië (1-0) werd verloren. Ierland had nog nooit aan een wereldkampioenschap meegedaan.

De 60-jarige Pauw had de Ierse ploeg sinds 2019 onder haar hoede. Ze was in het verleden ook bondscoach van Oranje.

Houston Dash

Ondanks haar sportieve successen bij de Ieren was het het voorbije jaar onrustig rondom Pauw. De Amsterdamse werd gelinkt aan misdragingen gedurende haar periode in de Verenigde Staten bij Houston Dash, waardoor ze alleen onder bepaalde voorwaarden weer aan de slag mag in de Nation Women Soccer League onder bepaalde voorwaarden. Zelf ontkende ze in alle toonaarden. „Ik ben bezig te onderzoeken of ik juridische stappen kan ondernemen.”

Pauw verklaarde ook dat ze zelf door een staflid bij Houston Dash met de dood werd bedreigd. „Daarnaast ben ik zelf letterlijk met de dood bedreigd, omdat ik ’s avonds wilde trainen en een staflid een avondje uit zo in rook zag opgaan.”

Pauw maakte vorig jaar ook nog bekend dat zij op jonge leeftijd is verkracht door een functionaris van de KNVB. De Ierse voetbalbond zei haar toen volledig te steunen.