Schreuder: ’Gakpo voor ons geen optie’

Na de nederlaag van PSV bij FC Twente (2-1) zei Gakpo zelf gek genoeg dat hij nooit in Amsterdam is aangeboden, hoewel De Telegraaf inzage had in het app-verkeer en het versturen van de berichten inmiddels meerdere keren is bevestigd. „Maar ik ben een Eindhovenaar. Iedereen die me kent, weet dat ik nooit voor Ajax ga spelen”, maakte Gakpo in elk geval duidelijk dat hij in tegenstelling tot zijn managementbureau SEG een transfer niet zag zitten.

