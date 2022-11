Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy kan al voorsorteren op kraker in Amsterdam PSV wil bij poolcirkel warmdraaien voor topper tegen Ajax

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV is al geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League en dus is trainer Ruud van Nistelrooy om de positie om spits Luuk de Jong eventueel rust te gunnen. Ⓒ FOTO Getty Images

AMSTERDAM - In het boven de poolcirkel gelegen Noorse Bodø, waar het ook wat warmer is dan gebruikelijk begin november, wil PSV warmdraaien voor de topper tegen Ajax van zondagmiddag. Omdat de beslissing over overwintering in de Europa League vorige week al is gevallen, heeft trainer Ruud van Nistelrooy de luxe dat hij bij zijn keuzes voor de laatste groepswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt volop rekening kan houden met de aanstaande kraker in de Eredivisie.