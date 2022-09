Wim Kieft: ’Zelfs als Frenkie een jaar niet speelt, blaast hij zijn partijtje mee’

Voetbal

Boëtius succesvol geopereerd aan tumor: ’Gezegend en bevoorrecht’

Jean-Paul Boëtius heeft een succesvolle operatie ondergaan. Bij de 28-jarige Rotterdammer werd onlangs een tumor in een testikel aangetroffen. „De operatie is achter de rug en goed verlopen”, schrijft Boëtius op Instagram bij een foto waarop hij in een ziekenhuisbed te zien is.