Video: Suzanne Schulting verrast met regenboogpak

„In het wielrennen mag de wereldkampioen een jaar lang in zo’n shirt rondrijden. Dat is iets wat ik een enorme eer zou vinden”, zegt Schulting. „Ze hebben goed aangevoeld dat ik zo’n pak ook wel zou willen. Ik had dit totaal niet verwacht en vind het echt een heel bijzonder cadeau. Er is over nagedacht, er is veel effort in gestoken. Het pak is van licht, snijvast materiaal gemaakt, zodat ik er ook echt mee kan trainen. Ja, ik ben hier heel erg blij mee.”

„Zo’n wereldkampioenspak is een beloning voor het harde werk dat Suus erin gestoken heeft”, zegt bondscoach Otter. „Daar mag ze van genieten. Het is herkenbaar voor iedereen. Zelfs als je niks van shorttrack weet en je ziet haar op het ijs, zul je denken dat daar waarschijnlijk de wereldkampioene rijdt.”

Suzanne Schulting in actie in haar regenboogpak. Ⓒ Dennis kruijswijk

Schulting zal in Tokio haar nieuw pak niet dragen. De ISU laat het niet toe dat schaatsers hierin aan de start verschijnen. „Jammer”, aldus de Friezin. „Maar ik vind het ook heel gaaf om in het rood-wit-blauw te rijden, ben trots als ik de kleuren van mijn land mag verdedigen.” Ze verwacht het wereldkampioenspak de komende tijd ‘nog wel een paar keer’ aan te doen tijdens de ijstrainingen. “Misschien laat ik het daarna inlijsten en dan zoek ik er thuis een mooi plekje voor.”