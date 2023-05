Aké moet ook thuisduel met Real Madrid aan zich voorbij laten gaan

De Spaanse trainer dingt met City nog mee naar winst van de Champions League, Premier League en FA Cup. Hij heeft zijn spelers gewaarschuwd voor Real Madrid, na de 1-1 van vorige week in de hoofdstad van Spanje. „Mensen zeggen dat we dichtbij zijn. Ik denk dat we nog ver weg zijn”, zei Guardiola. „De wedstrijden die er nu aankomen zijn het allermoeilijkste.”

City snakt naar de winst van de Champions League, een trofee die nog ontbreekt in de prijzenkast van een van de rijkste clubs van de wereld. „Natuurlijk willen we dit toernooi graag winnen”, zei Guardiola. „En we zijn al vaak dichtbij geweest. Maar toen ik hier zeven jaar geleden tekende, heeft niemand gezegd dat ik de Champions League moet winnen. En de spelers kan je ook niets kwalijk nemen, zolang ze alles blijven geven.”