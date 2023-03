Barcelona ontsnapt in slotfase aan puntenverlies bij Athletic

Athletic maakte in de slotfase gelijk, maar die treffer werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter afgekeurd omdat invaller Iker Muniain in een duel met Frenkie de Jong hands maakte. Ook daarna kreeg Athletic nog kansen.

De treffer van Barcelona kwam kort voor rust op naam van Raphinha. De Braziliaan schoot diagonaal raak: 0-1.

Het gaat de laatste weken moeizamer bij Barcelona dan eerder dit seizoen. Vorig weekeinde won de koploper ook met 1-0, van Valencia. Barcelona, dat dit seizoen pas acht doelpunten tegen kreeg, behoudt een voorsprong van 9 punten op eerste achtervolger Real Madrid.

Real buigt achterstand om en wint van Espanyol

Real Madrid won zaterdagavond al met 3-1 van Espanyol met 3-1.

Espanyol kwam na 8 minuten aan de leiding in Bernabéu door een treffer van clubtopscorer Joselu. De ploeg van coach Carlo Ancelotti draaide de snelle achterstand nog voor de rust om.

Halverwege de eerste helft viel de gelijkmaker. Vinícius Júnior kwam over links opzetten en schoot de bal raak in de verre hoek. Nog voor rust kopte Éder Militão een fraaie voorzet met buitenkant rechts van Aurélien Tchouameni binnen.

In de tweede helft was Rodrygo dicht bij de 3-1, maar hij trapte de bal uit een vrije trap tegen de lat. Marco Asensio maakte diep in blessuretijd alsnog de derde treffer voor Real Madrid.