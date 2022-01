Amerikaanse tennissters verrassen toppers Paula Badosa en Maria Sakkari in Melbourne

Keys verraste in de Rod Laver Arena de Spaanse Paula Badosa, de nummer 6 van de wereld die in de aanloop naar de Australian Open het WTA-toernooi van Sydney won (6-3 6-1). Pegula, de nummer 21 van de plaatsingslijst, won van Maria Sakkari: 7-6 (0) 6-3. De Griekse is als vijfde geplaatst in Melbourne.

De 26-jarige Keys haalde in 2015 de halve finales op de Australian Open en stond twee jaar later in de finale van de US Open. De Amerikaanse behoorde in die periode tot de mondiale top 10, maar is nu afgezakt naar plek 51. Op de Australian Open laat de ongeplaatste Keys overtuigend tennis zien.

„Ik geniet weer van de sport”, zei de Amerikaanse, die het in de kwartfinales gaat opnemen tegen de als vierde geplaatste Barbora Krejcikova. De Tsjechische versloeg tweevoudig Australian Open-winnares Victoria Azarenka uit Belarus (6-2 6-2).

Pegula haalde vorig jaar verrassend de kwartfinales in Melbourne en zit nu weer bij de laatste acht. De nummer 21 van de wereld was in de Margaret Court Arena te sterk voor Sakkari, de mondiale nummer 8. „Dit was mijn beste partij van het jaar”, zei Pegula, die nu mogelijk de Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty treft in de kwartfinales.