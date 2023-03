Ten Hag houdt Manchester United bij de les: ’Buiten Wembley niets gevierd’

„Buiten Wembley hebben we niets gevierd”, zei hij. „We zijn weer aan het werk gegaan. Gisteren waren de spelers nog steeds enthousiast. Ze moeten het moment ook wel vieren. Maar uiteindelijk zijn we ook weer aan de slag gegaan. Het ging om herstellen en voor degenen die minder speelden in de finale werd het een goede training.”

Volgens Ten Hag was de winst van zijn eerste prijs, de League Cup, een verdienste van de gehele selectie. „Laat ik duidelijk zijn: we wonnen de League Cup niet met elf spelers, dat deden we met het hele team”, zei hij. „De ploeg is het hele seizoen al zo belangrijk. Tijdens wedstrijden kunnen we dingen omzetten en we hebben alle spelers nodig. En ze pakken ook de verantwoordelijkheid als ze die krijgen. Iedereen wil spelen en onderling zorgen ze voor concurrentie en vechten ze om hun plek. Iedereen die het goed doet, kan in het elftal komen.”

De Nederlandse trainer kijkt daarom uit naar de periode die nog komen gaat. „Er liggen nog geweldige maanden en wedstrijden voor ons”, zei Ten Hag.

Woensdag speelt United de achtste finales in de FA-Cup en zondag neemt de ploeg het in de competitie op tegen Liverpool. United zal het woensdag zonder Anthony Martial moeten stellen. Hij staat met een heupblessure aan de kant. Luke Shaw en Fred behoren tot de twijfelgevallen, terwijl Donny van de Beek (knie) en Christian Eriksen (enkel) vanwege blessures langdurig afwezig zijn.

