Senator roept Neymar op: ’Verzet je tegen de Copa America’

Renan Calheiros wendde zich tot de international tijdens een zitting van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de aanpak van de coronapandemie door de regering van president Jair Bolsonaro.

„Neymar, ik spreek jou aan. Ga niet akkoord met de Copa America in Brazilië. Dit is niet het kampioenschap dat je nu moet spelen. We moeten een vaccinatiekampioenschap spelen. Jij moet nu scoren om die cijfers te verbeteren”, zei de senator.

Op maandag werd bekend dat de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol het kampioenschap van Zuid-Amerika heeft toegewezen aan Brazilië. Dat gebeurde na het afhaken van de oorspronkelijke organisatoren Colombia en Argentinië.

Onrust

Colombia wilde niet als gastland van het continentale kampioenschap optreden vanwege de gespannen politieke situatie in het land. In Argentinië ontstond onrust omdat het coronavirus volgens een groot deel van de bevolking niet onder controle is.

Brazilië gaat echter ook nog gebukt onder een zware besmettingsgolf en daar hamerde senator Calheiros op. Het land telde maandag 874 doden als gevolg van het coronavirus en het vaccineren gaat traag. Nog geen 11 procent van de bevolking is ingeënt.