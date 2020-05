Voorzitter Liverpool: ’Fans aanwezig op Anfield nog ver weg’

„We hebben door de uitbraak van het virus met een verschrikkelijke situatie te maken”, vervolgt Werner. „Voorzichtigheid is geboden. Publiek bij grote sportevenementen is een hele grote stap, waarvan op dit moment de consequenties niet goed te overzien zijn.”

De clubs uit de Premier League hebben inmiddels, onder beperkende voorwaarden, in kleine groepen de training hervat. Mogelijk worden er in juni wedstrijden gespeeld, vanzelfsprekend nog zonder fans. Werner is daar optimistischer over. „De voorzorgsmaatregelen die worden getroffen zijn enorm. Sommige mensen zeggen dat in deze situatie het stadion veiliger is dan de supermarkt. Maar 100 procent zekerheid is er uiteraard nooit.”

Liverpool is de ongenaakbare koploper in de Premier League.