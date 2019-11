Sport Kort: Ziyech gelijk met Marokko

23.47 uur: De voetballers van Marokko zijn de kwalificatiereeks in de Afrika Cup begonnen met een gelijkspel. In eigen land kwam het elftal niet verder dan 0-0 tegen Mauritanië.

De Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui speelden mee met Marokko. Ook in Nederland bekende spelers als Nordin Amrabat en Sofyan Amrabat stonden in de basis.

Hansi Flick in gesprek met Javi Martinez. Ⓒ Reuters

Bayern houdt vast aan Flick

21.24 uur: Hansi Flick blijft in elk geval tot het einde van het jaar coach van Bayern München. Dat zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge vrijdagavond op de jaarvergadering van de Duitse recordkampioen. Hij sloot bovendien een langer dienstverband van de voormalige assistent van bondscoach Joachim Löw niet uit.

Sinds Flick de ontslagen Niko Kovac opvolgde won Bayern twee wedstrijden, één in de Champions League en één in de competitie.

Driessen aan het roer bij VVV

20.32 uur: Jay Driessen is tot de winterstop de nieuwe hoofdtrainer van VVV-Venlo. De 50-jarige ’clubman’ volgt Robert Maaskant op, die na een reeks van tegenvallende prestaties afgelopen maandag werd ontslagen.

In juni vertrok Driessen samen met de toenmalige hoofdtrainer Maurice Steijn naar Al Wahda, een club in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat avontuur is inmiddels voorbij.

„Tijdens mijn korte periode bij Al Wahda heb ik warm contact gehouden met diverse personen binnen VVV-Venlo”, zegt Driessen. „Toen mij gevraagd werd of ik in Venlo tot aan de winterstop voor de groep wilde gaan staan heb ik daar niet lang over na hoeven te denken en heb ik meteen „ja” gezegd. VVV-Venlo heeft natuurlijk altijd een speciale plek in mijn hart.”

Rojer ligt eruit in Londen

20.28 uur: Jean-Julien Rojer en Horia Tecau zijn in het dubbelspel bij de ATP Finals in Londen uitgeschakeld in de groepsfase. Ze verloren in twee sets van de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut, 6-3 7-6 (4).

Het Nederlands/Roemeense duo had aan één gewonnen set genoeg gehad om de laatste vier te bereiken.

Stijn Spierings (r) in duel met Feyenoorder Leroy Fey.

Voorwaardelijke straf Spierings

16.46 uur: De schorsing van één extra wedstrijd van RKC-speler Stijn Spierings is omgezet in een voorwaardelijke straf. De middenvelder van RKC Waalwijk, algemeen directeur Frank van Mosselveld en teammanager Sander van den Anker hebben donderdag bij de KNVB in Zeist met succes de straf aangevochten.

Spierings had in het duel met Feyenoord van afgelopen zondag vlak voor tijd zijn tweede geel gekregen, omdat hij de kaart uit de hand van de scheidsrechter zou hebben geslagen. Volgens de voetballer deed hij dat echter niet met opzet.

De tuchtcommissie heeft de straf omgezet in een voorwaardelijke straf. Spierings kan hierdoor gewoon meespelen in de wedstrijd van RKC tegen FC Utrecht op 1 december. De middenvelder mist de eerstvolgende wedstrijd van RKC tegen FC Emmen wel, omdat hij zijn vijfde gele kaart had gekregen.

Joost Luiten. Ⓒ AFP

Golf: Lichte verbetering Luiten in Zuid-Afrika

16.00 uur: Joost Luiten heeft zich bij de Nedbank Golf Challenge in Sun City in Zuid-Afrika licht verbeterd met een ronde van 70 slagen, twee onder het baangemiddelde. De Nederlander is met 142 slagen geklommen naar de gedeelde twintigste plaats.

Na de eerste dag stond Luiten nog gedeeld 29e na een ronde van 72 slagen. In de tweede ronde sloeg hij vier birdies en een eagle op hole 14. Daartegenover noteerde de Zuid-Hollander echter ook vier bogeys.

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen raakte de leiding kwijt aan zijn landgenoot Zander Lombard. Die ging rond in 65 slagen en gaat aan kop met 133 slagen, elf slagen onder het baangemiddelde. Oosthuizen heeft na een ronde van 72 slagen, twee slagen meer nodig gehad.

Johannes Fröhlinger Ⓒ Hollandse Hoogte

Wielrennen: Frölingen hangt fiets aan wilgen

13.12 uur: De Duitse wielrenner Johannes Fröhlinger vindt het na een profcarrière van ruim 13 jaar mooi geweest. De 34-jarige renner van Team Sunweb heeft een punt gezet achter zijn wielerloopbaan. Fröhlinger reed sinds 2011 voor de van oorsprong Nederlandse formatie van ploegbaas Iwan Spekenbrink. Daarvoor kwam hij uit voor Gerolsteiner en Milram.

Fröhlinger deed mee aan vijftien grote rondes. Grote overwinningen ontbreken op de erelijst van de Duitser, die als knecht wel heel wat successen vierde met de ploeg die nu de naam van Sunweb draagt. In de Tour van 2009 eindigde hij zelf als derde in de bergetappe naar Andorra-Arcalis.

„Johannes heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van ons team”, zegt ploegleider Marc Reef. „Hij wilde werken voor anderen en stond er altijd als het team hem nodig had.” Fröhlinger gaat als coach van jonge renners door in de wielerwereld.

Teun de Nooijer Ⓒ Hollandse Hoogte

Hockey: De Nooijer assistent bij Duitse hockeysters

12.03 uur: Teun de Nooijer wordt assistent-coach van de Duitse hockeysters. De tweevoudig olympisch kampioen en drievoudig beste hockeyer van de wereld gaat de Duitse bondscoach Xavier Reckinger assisteren.

„Ik ben heel blij dat we de mogelijkheid hebben om zo’n uitzonderlijke hockey-persoonlijkheid als Teun de Nooijer bij de olympische voorbereiding van de hockeysters te kunnen betrekken”, zegt Marie-Theres Gnauert van de Duitse hockeydoor bond. „Ik denk dat iedereen in de hockeywereld zijn kwaliteiten op en naast het veld kent.”

De Nooijer vertrok eind vorig seizoen als coach van de hockeysters van Bloemendaal, waar hij sinds 2016 werkzaam was. „Het is altijd spannend en goed voor je eigen ontwikkeling om ook eens in het buitenland te werken. Bovendien zijn de Duitse hockeysters een team met enorme potentie”, laat De Nooijer weten.

De Nooijer stond bovenaan het lijstje van de Duitse hockeybond. De 43-jarige Nederlander, die 453 keer uitkwam voor Oranje, is getrouwd met oud-hockeyster Philippa Suxdorf, die 149 interlands speelde voor het Duitse elftal. „Teun zal volgende week kennismaken met het team. Ik ben ervan overtuigd dat we grote voordelen kunnen halen uit zijn ervaring”, kijkt bondscoach Reckinger vooruit op de samenwerking. De Nooijer zal zich vooral gaan bezighouden met het middenveld van het team.

Bas Nijhuis Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Nijhuis naar Glasgow in EK-kwalificatie

11.04 uur: Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft dinsdag in Glasgow de leiding over de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Schotland en Kazachstan.

De Europese voetbalbond UEFA wees Nijhuis aan voor het duel op Hampden Park, een van de twaalf stadions waar volgend jaar tijdens het EK wordt gespeeld.

Schotland en Kazachstan maken geen kans meer om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Europese eindronde. België en Rusland hebben zich in groep I al verzekerd van de eerste twee plaatsen. De Schotten mogen als groepswinnaar uit de Nations League (divisie C) in maart volgend jaar wel meedoen aan de play-offs. Ze strijden dan met drie andere landen om één ticket naar het EK. In elk van de vier divisies van de Nations League is nog een startbewijs voor het toernooi te verdienen via de play-offs.

Frank Schuttert met Lyonel D Ⓒ Hollandse Hoogte

Paardensport: Springruiter Schuttert krijgt Million Dollar

10.52 uur: Springruiter Frank Schuttert krijgt de beschikking over het talentvolle paard Million Dollar. De 7-jarige bruine hengst wordt door zijn Duitse eigenaren gestald bij Jos Lansink, de olympisch kampioen van 1992 die Schuttert onder z’n hoede heeft. De 26-jarige ruiter moet de komende jaren sportieve successen gaan boeken met Million Dollar, die de afgelopen periode ook als dekhengst populair was.

Schuttert zegevierde afgelopen zondag bij Jumping Indoor Maastricht in de Grote Prijs. De Nederlands kampioen van 2018 vormde daar met zijn paard Queensland E de beste combinatie. Met Million Dollar krijgt Schuttert nu een gewild dier tot zijn beschikking.

In Duitsland werd teleurgesteld gereageerd op de ’transfer’ van Million Dollar. „Heel teleurstellend dat dit paard aan het buitenland is gegeven”, zei de Duitse bondscoach Otto Becker. „Het is een heel goede, jonge hengst. Die hadden we goed kunnen gebruiken, want ook in Duitsland hebben we veel goede ruiters.”

Thomas Muster Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Drie nummers 1 teamcaptain op ATP Cup

07.58 uur: Drie tennissers die ooit aan kop van de wereldranglijst stonden, fungeren begin volgend jaar bij de eerste editie van de ATP Cup als teamcaptains. Boris Becker, Marat Safin en Thomas Muster zijn aangesteld als captains van respectievelijk Duitsland, Rusland en Oostenrijk. „Mooi dat de ATP Cup een paar oude rivalen weer samenbrengt”, zei Muster, die door de Oostenrijkse kopman Dominic Thiem werd gevraagd om in Australië als coach langs de baan te zitten.

Muster (52) was in 1995 de beste op Roland Garros, Safin (39) zegevierde in 2000 op de US Open en vijf jaar later op de Australian Open. Becker (51) heeft zes grandslamtitels op zak. „Ik denk dat we geweldig tennis gaan zien”, zei de Duitser, die op verzoek van Alexander Zverev teamcaptain is. Safin beschikt bij Rusland met Daniil Medvedev en Karen Chatsjanov over twee topspelers. „Met deze mannen maken we kans om de eerste ATP Cup te gaan winnen. Vanaf de bank zal ik er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen.”

Aan de ATP Cup doen 24 landen mee. Het toernooi wordt van 3 tot en met 12 januari gespeeld in de Australische steden Brisbane, Perth en Sydney.

Giannis ’The Greek Freak’ Antetokounmpo dunkt tegen de Bulls. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Bucks bedwingen Bulls

07.30 uur: Onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks in de NBA een overwinning geboekt op Chicago Bulls. De Bucks zegevierden voor eigen publiek met 124-115. Antetokounmpo, de Griekse vedette van de basketbalploeg uit Milwaukee, tekende voor 38 punten en 16 rebounds. Zijn ploeggenoot Eric Bledsoe gooide 31 punten bij elkaar.

Met acht overwinningen tegenover drie nederlagen staan de Bucks in het oosten op de derde plaats. Miami Heat kon tegen Cleveland Cavaliers eveneens de achtste zege van dit seizoen bijschrijven: 108-97. Denver Nuggets versloeg Brooklyn Nets met 101-93 en voegde zich in het westen met acht zeges tegen drie nederlagen bij de achtervolgers van koploper Los Angeles Lakers (9-2). LA Clippers moest met 132-127 buigen voor New Orleans Pelicans, waarbij Jrue Holiday (36 punten) en Derrick Favors (20 punten, 20 rebounds) de uitblinkers waren.