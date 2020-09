Feyenoord huurt Uros Spajic van Krasnodar

„Het is bekend dat we graag nog een centrale verdediger wilden toevoegen aan de selectie. Met de komst van Uros Spajic is dat gelukt én voegen we niet alleen een extra optie, maar ook extra ervaring toe aan de achterste linie van de groep”, zegt Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord.

Spajic is afkomstig uit de opleiding van Rode Ster Belgrado. In 2013 stapte hij over naar Toulouse in Frankrijk. Daarna kwam Spajic nog uit voor Anderlecht en Krasnodar.

Spajic, die nog in afwachting is van een werk- en verblijfsvergunning, speelde tot dusverre elf interlands. Vijf jaar geleden debuteerde hij voor de nationale ploeg.