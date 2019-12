Liverpool dankt VAR in minimale zege op Wolves

Zo kon Virgil van Dijk in zijn honderdste wedstrijd voor Liverpool zijn 31e overwinning van dit kalenderjaar in de Premier League bijschrijven, net als ploeggenoot Andy Robertson. Het duo evenaarde het record dat Peter Schmeichel, Steve Bruce en Denis Irwin in 1993 vestigden bij Manchester United en dat in 2005 werd herhaald door John Terry en Frank Lampard van Chelsea.

Dertien punten

Liverpool heeft aan kop van de ranglijst dertien punten voorsprong op Leicester City en ook nog een wedstrijd minder gespeeld. De ploeg van Klopp won dit seizoen achttien van de negentien competitieduels, alleen uit bij Manchester United lieten de ’Reds’ punten liggen: 1-1.

Niet alleen Van Dijk vierde een jubileum. Aanvoerder Jordan Henderson speelde zijn 350e wedstrijd voor Liverpool, Mané kon nummer 150 bijschrijven. De Senegalees luisterde zijn jubileum op met de 1-0, al werd zijn doelpunt in eerste instantie afgekeurd omdat Adam Lallana hands zou hebben gemaakt. Uit de tv-beelden bleek echter dat de bal op de schouder in plaats van de arm van Lallana was gekomen.

Gelijkmaker afgekeurd

In de blessuretijd van de eerste helft schoot Neto op aangeven van Jonny Castro de gelijkmaker binnen. De VAR concludeerde na minutenlang lijntjes trekken, inzoomen op beelden en terugspoelen dat Castro net aan buitenspel had gestaan.

De Wolves, die eerder deze week al City met 3-2 versloegen, kregen na rust heel wat kansen op de 1-1. Van Dijk had het geluk dat doelman Alisson redde nadat hij zich had laten aftroeven door Diogo Jota. In de blessuretijd knalde Ruben Vinagre wild over, terwijl de ingevallen topscorer Raúl Jimenez vrij stond voor het doel.

