Zwitsers en Denen verzekeren zich van EK

De Zwitsers wonnen met 1-6 bij Gibraltar en eindigden daardoor als eerste in groep D. Denemarken speelde in een beslissend duel om de tweede plaats gelijk bij Ierland (1-1) en stelde daarmee ook een EK-ticket veilig.

Cédric Itten bracht Zwitserland in de 10e minuut op voorsprong. Ruben Vargas, Christian Fassnacht, Loris Benito, opnieuw Itten en Granit Xhaka waren na rust ook trefzeker. Reece Styche redde de eer voor Gibraltar.

Oud-Ajacieden Lasse Schöne en Christian Eriksen hadden een basisplaats bij Denemarken. Kasper Dolberg verving in Belfast na een half uur spelen de geblesseerde Andreas Cornelius. Middenvelder Martin Braithwaite maakte in de 73e minuut het doelpunt voor Denemarken. Matt Doherty maakte in de 85e minuut gelijk, maar het winnende doelpunt bleef uit voor de Ieren.