Late dreun voor Manchester United bij debuut van Weghorst

Door de remise heeft Manchester United nu net zoveel punten als Manchester City en zeven minder dan Arsenal, dat ook een wedstrijd minder speelde. Wint de ploeg van Pep Guardiola donderdag van Tottenham Hotspur, dan steekt City United weer voorbij. Komende zondag stuit United in Londen op Arsenal.

Vertrouwen in Weghorst

Op bezoek bij Crystal Palace twijfelde Ten Hag niet. De Nederlandse trainer zette landgenoot en United-nieuweling Wout Weghorst direct in de basis. Met de tukker gingen de Mancunians op zoek naar de tiende overwinning op een rij in alle competities. De laatste overwinning was de zoetste, op stadsgenoot Manchester City: 2-1.

Na een half uur liet Weghorst, die bergen werk verzette, zich voor de eerste keer nadrukkelijk zien. Hij schatte een voorzet op de juiste waarde, maar de kopbal van de 1 meter 97 lange spits belandde op het dak van het doel. Het was direct ook zijn enige doelpoging op bezoek bij de middenmoter.

Bruno Fernandes heeft de score geopend. Wout Weghorst viert het feestje mee. Ⓒ ANP/HH

Een minuut of tien later was Odsonne Edouard namens de thuisclub nog veel dichter bij een doelpunt, maar het keeperswerk van David de Gea was meer dan in orde. De granaat van de Fransman werd door de Spaanse doelman fantastisch geneutraliseerd.

Uiteindelijk was het toch United dat met een voorsprong op zak aan het tweede deel van de wedstrijd mocht beginnen. Marcus Rashford, die na zeven duels op een rij nu eens niet scoorde, stuurde Christian Eriksen weg, die bediende Bruno Fernandes. De Portugees knalde vol overtuiging de eerste goal erin.

Weghorst naar de kant

In de tweede helft was het eerste noemenswaardige moment de wissel van Weghorst. In de 69e minuut werd de tukker net als oud-Ajacied Antony naar de kant gehaald door Ten Hag. Scott McTominay en Alejandro Garnacho verving het tweetal.

Penaltyclaim en De Gea

McTominay leek al snel recht te hebben op een penalty, maar de arbiter wuifde die claim resoluut weg. Twee minuten later was er een nieuwe topredding van De Gea voor nodig om te zorgen dat United bleef voorstaan. Maar op de briljante vrije trap van Michael Olise had de Spanjaard in de 91e minuut ook geen verweer.

United kreeg daarvoor nog een tegenvaller te verwerken. Casemiro stond op scherp en moest tien minuten voor tijd aan de noodrem trekken: weg clash met Arsenal. Een flinke domper voor United, dat enorm veel profijt heeft van de van Real Madrid overgekomen Braziliaan.